Corbyn forsøger at samle støtte til at blokere no-deal brexit

Den britiske oppositionsleder, Jeremy Corby, har indkaldt modstandere af en hård skilsmisse med EU til møde.

Dramaet om Storbritanniens udtræden af EU kan tirsdag tage til, når parlamentsmedlemmer fra flere partier samles for at undersøge muligheden for at forhindre, at Storbritannien den 31. oktober forlader EU uden en aftale.

Det er oppositionens leder, Jeremy Corbyn fra Labour, som har indkaldt ledende medlemmer fra de andre partier til mødet.

Her skal deltagerne drøfte måder at forhindre De Konservatives premierminister, Boris Johnson, i at trække Storbritannien ud af EU uden en aftale.

Det skrev The Guardian og andre britiske medier i forbindelse med indkaldelsen torsdag i sidste uge.

Johnson mener, at parlamentet i London ikke kan blokere hans planer, men det er Corbyn uenig i.

En mulighed på tirsdagens møde kunne være, at deltagerne bliver enige om at stille et mistillidsvotum til Boris Johnson, hvilket kan føre til en afsættelse af hans regering, så et hårdt brud med EU kan afværges.

En ny midlertidig regering vil være afhængig af støtte fra De Liberale Demokrater, EU-positive konservative og andre dele af oppositionen.

Men modstanderne af et hårdt brexit er stærkt splittet. Det skyldes, at Jeremy Corbyn insisterer på at stå i spidsen for en overgangsregering.

Det rapporterede flere britiske medier i weekenden.

Labours leder henviser til, at det er tradition, når en regering kollapser, at lederen for det største parti i oppositionen får muligheden for at danne regering.

Lederen af De Liberale Demokrater, Jo Swinson, har i stedet foreslået, at et langvarigt medlem af parlamentet - enten fra De Konservative eller Labour - bliver leder af en ny regering. Over for BBC begrundede hun det i sidste uge med, at det bliver svært at skabe opbakning til den stærkt venstreorienterede Corbyn.

En anden mulighed for at undgå et hårdt brexit kan ifølge flere britiske medier være at få forlænget fristen for at forlade EU til efter den 31. oktober.

Men hvad siger vælgerne?

Boris Johnsons kompromisløse holdning om at forlade EU med eller uden en aftale er gledet godt ned hos mange vælgere, skriver dagbladet Information tirsdag.

Avisen henviser til en ny meningsmåling fra Kantar, som indikerer, at 42 procent ville stemme konservativt, hvis det ender med et valg i Storbritannien.

Det er en fremgang på 17 procentpoint i løbet af den måned, Johnson har været ved magten, og et forspring på 14 procentpoint ned til Corbyns Labour.

