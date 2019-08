Corbyn splitter forsøg på at afsætte Johnson

Opposition og konservative modstandere af hårdt brexit vil afsætte Johnson og indsætte overgangsregering.

Oppositionen i det britiske parlament forsøger at enes om en plan, der kan føre til afsættelsen af premierminister Boris Johnsons konservative regering, så et hårdt brud med EU afværges.

Men oppositionen er stærkt splittet. Det skyldes, at Labours leder, Jeremy Corbyn, insisterer på at stå i spidsen for en overgangsregering, der skal forhindre, at briterne forlader EU uden en aftale.

Det rapporterer flere britiske medier.

Corbyn henviser til, at det er tradition, når en regering kollapser, at lederen for det største parti i oppositionen får muligheden for at danne regering.

En sådan regering er afhængig af støtte fra De Liberale Demokrater, EU-positive konservative og andre dele af oppositionen.

Alle parter er enige om, at det haster. Boris Johnson har sat kurs mod et hårdt brexit 31. oktober. Et flertal er inden for rækkevidde for at få Johnsons regering afsat.

- Corbyn er desværre en stærkt splittende figur, og i forsøget på at stoppe et no-deal brexit, så er det bestemt ikke mit formål at hjælpe ham ind i Downing Street, siger den konservative Dominic Grieve.

Londons socialdemokratiske borgmester, Sadiq Khan, appellerer lørdag til lederen for De Liberale Demokrater, Jo Swinson, om at give sig. Han afviser hendes idé om at gøre en veteran fra enten De Konservative eller Labour til premierminister.

- De Liberale Demokraters fortsatte insisterer på, at Corbyn ikke kan lede denne potentielle enhedsregering, er nu den største enkeltstående hindring for at stoppe et no-deal, skriver han i et brev, som avisen Guardian citerer fra.

- Forfatningseksperter advarer om, at der måske kun er én chance tilbage for at forhindre Boris Johnson i at levere et no-deal, skriver han videre.

Swinson sagde for få dage siden til BBC, at det vil blive svært at få flere konservative og afhoppere fra Labour til at stemme for en regering ledet af den stærkt venstreorienterede Corbyn.

Hun har anbefalet, at det i stedet bliver enten den konservative Kenneth Clarke eller Labours Harriet Harman, der skal lede en regering. De er begge veteraner i parlamentet.

Udover at stoppe et hårdt brexit bliver den midlertidige regerings opgave at udskrive valg.

/ritzau/