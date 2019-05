Corbyn til Mays arvtager: Udskriv valg øjeblikkeligt

Hverken Theresa May eller hendes konservative parti kan lede Storbritannien, mener Jeremy Corbyn.

Der bør blive udskrevet valg i Storbritannien, så snart en arvtager til premierminister Theresa May er fundet.

Det mener oppositionsleder Jeremy Corbyn fra arbejderpartiet Labour.

Udmeldingen kommer på Twitter, umiddelbart efter at May fredag formiddag annoncerede sin afgang som konservativ leder og premierminister.

- Theresa May har gjort det rigtige ved at træde tilbage. Hun har accepteret, hvad landet har vidst i månedsvis: Hun kan ikke regere, og det kan hendes splittede og opløste parti heller ikke.

- Hvem der end bliver ny konservativ leder, skal lade folket bestemme vores lands fremtid ved et øjeblikkeligt valg, skriver han.

Theresa Mays afgang sker, efter at hun ihærdigt - og forgæves - har forsøgt at få stemt en brexitaftale igennem i det britiske parlament.

I begyndelsen af april indledte May og Corbyn forhandlinger om brexit.

Det var overraskende, at de to pludselig viste samarbejdsvilje, efter at bølgerne var gået højt under tidligere forhandlinger.

Møderne mellem de to store britiske partier førte dog ikke til nogen særlige resultater. 17. maj meddelte Corbyn, at samtalerne var brudt sammen.

Tilbage i november 2018 indgik May en aftale med EU.

Men det er ikke lykkedes hende at samle opbakning til den i hjemlandet.

- Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, for at overbevise parlamentsmedlemmerne om at støtte aftalen. Desværre er det ikke lykkedes.

- Jeg prøvede tre gange. Jeg mente, at det var det rigtige at være udholdende, selv når det så allersværest ud, siger May fredag.

Hun træder tilbage som leder for Det Konservative Parti den 7. juni.

Partiet oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at det forventer at have valgt en ny premierminister inden 20. juli.

/ritzau/