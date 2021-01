Corona aflyser Glastonbury Festival for andet år i træk

Glastonbury Festival skulle have fundet sted fra 23. til 27. juni i år. Men arrangørerne har valgt at aflyse.

Den engelske musikfestival Glastonbury, der skulle have fundet sted fra 23. til 27. juni i år, er blevet aflyst.

Det skriver arrangørerne på festivalens hjemmeside.

Det er andet år i træk, at festivalen må aflyses på grund af coronapandemien.

- Det er med stor sorg, at vi må annoncere, at dette års Glastonbury Festival ikke kommer til at finde sted, og at det bliver endnu et år, hvor vi ligger brak, skriver arrangørerne.

Ligesom det var tilfældet sidste år, så tilbyder arrangørerne, at de gæster, der havde sikret sig en billet til festivalen, kan skubbe garantien til næste år.

Dermed vil de være garanteret muligheden for at indløse en billet til festivalen i 2022. Den vil finde sted fra 22. til 26. juni samme år.

For at sikre sig muligheden for at få en billet til festivalen skal man lægger et depositum på 50 britiske pund - eller cirka 420 kroner.

- Vi er meget taknemmelige for den tro og tillid, der bliver vist os af jer, der har indskud liggende hos os.

- Vi er meget sikre på, at vi kan levere noget virkelig specielt for os alle i 2022, skriver arrangørerne.

Glastonbury er en af de største musikfestivaler i verden.

Festivalen plejer at få besøg af mange tusinde gæster hvert eneste år, og nogle af musikverdens største navne har gennem tiden spillet på Glastonbury.

Sidste år var Paul McCartney og Taylor Swift nogle af de hovednavne, der skulle have været med til at fejre festivalens 50 års jubilæum.

I mange år er det hyppigt sket, at musikere, der optræder i Glastonbury, ugen efter dukker op på Roskilde-festivalen.

Glastonbury ligger i det sydvestlige England.

Festivalven blev etableret i 1970 med den lokale landmand Michael Eavis som drivkraft.

Dengang var folk-rock duoen Tyrannosaurus Rex den første festivals hovednavn på Eavis' landejendom.

/ritzau/