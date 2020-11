Corona er den tredjemest almindelige dødsårsag i Sverige

Coronaepidemien har i Sverige resulteret i et markant hop i dødeligheden - særligt blandt mænd.

I Sverige var covid-19 den tredjemest almindelige dødsårsag i årets første seks måneder - kun overgået af hjerte-kar-sygdomme og kræft.

Det fremgår af en statistik fra den svenske socialstyrelse ifølge SVT.

Tidligere har hjerte-kar-sygdomme sammen med kræft tegnet sig for et klart flertal af registrerede dødsfald i Sverige.

I 2020 er statistikken over dødsårsager for første gang opgjort halvårligt. Den seneste statistik dækker således over perioden fra 1. januar til 30. juni.

Statistikken omfatter 51.534 dødsfald. Ved udgangen af juni var der registreret 5500 dødsfald blandt coronapatienter.

Til sammenligning var omkring 14.000 mennesker døde af hjerte-kar-sygdomme, mens 11.600 var døde af kræft.

Ifølge rapporten fra styrelsen har covid-19 resulteret i en stigning i dødeligheden på ti procent blandt kvinder.

Blandt mænd står virusset for en stigning i dødeligheden på 14 procent sammenlignet med første halvdel af 2019.

- Blandt mænd er man nødt til at gå tilbage til 2013 og for kvinder til 2017 for at finde det samme niveau af dødelighed, siger Mona Heurgren, afdelingschef i Socialstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Sverige er det land i Skandinavien, der har været hårdest ramt af den globale coronapandemi.

Således er der registreret langt flere dødsfald i Sverige end i nabolandene - også når man sammenligner med størrelsen på befolkningerne.

De seneste uger er både smittetal og dødstal steget markant, hvilket har fået regeringen til at indføre nye restriktioner.

Mandag meddelte statsminister Stefan Löfven, at et forsamlingsforbud fremover vil blive strammet. Dermed vil det fra 24. november kun være lovligt at samles otte personer på offentlige steder.

I sidste uge varslede regeringen et forbud mod salg af alkohol efter klokken 22.

Dermed har regeringen lagt kursen om i forhold til foråret, hvor strategien i vid udstrækning bestod af råd og anbefalinger om at holde afstand og sikre god hygiejne.

- Vi kom langt med råd og anbefalinger i foråret, sagde statsminister Stefan Löfven ved et pressemøde mandag.

- Nu er vi nødt til at indføre flere forbud og restriktioner for at knække kurven.

/ritzau/