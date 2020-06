Corona får Biden til at droppe vælgermøder

"For landets skyld" vil Biden - i modsætning til Trump - ikke holde store vælgermøder under coronaudbruddet.

Tidligere vicepræsident Joe Biden kommer ikke til at holde nogen vælgermøder under coronaudbruddet.

Det siger han på et pressemøde i sin hjemby i delstaten Delaware tirsdag.

- Det her er formentlig den mest ualmindelige valgkamp i nyere tid, siger han.

- Jeg vil følge lægens ordre - ikke kun for mig selv, men for landets skyld - og det betyder, at jeg ikke kommer til at holde vælgermøder.

Det står i modsætning til Bidens modkandidat ved valget, præsident Donald Trump, der allerede er begyndt at holde valgmøder med tusindvis af deltagere.

Samtidig langer Biden ud efter Trump, som han kritiserer for "historisk inkompetent ledelse" under coronaudbruddet i USA.

Biden mener, at tusinder af liv kunne være reddet, hvis Trump havde reageret tidligere i forløbet. Over 126.000 mennesker er døde med coronasmitte i USA, og i flere stater er antallet af nye smittetilfælde igen stigende.

Biden ventes officielt udpeget til Det Demokratiske Partis præsidentkandidat ved et partikonvent i august.

På tirsdagens pressemøde siger han også, at han i begyndelsen af august forventer at præsentere sin kandidat til posten som vicepræsident.

Han har lovet at vælge en kvinde. Og på det seneste har flere politikere og meningsdannere meldt sig på banen med ønsker om, at han vil vælge en sort kvinde.

Det vil være et godt signal at sende i en tid, hvor USA er præget af store demonstrationer og en ophedet debat om racediskrimination, mener de.

Blandt de navne, der har været spekuleret i, er senator Kamala Harris fra Californien. Hun stillede også op blandt det store felt af kandidater ved Demokraternes primærvalg, som Joe Biden nu fører stort.

/ritzau/AFP