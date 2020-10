Corona får flere lande til at lukke barer og restauranter

Catalonien, Nordirland og Holland lukker barer. Macron og Merkel ventes også at være på vej med nye tiltag.

Barer og restauranter er lukket i Barcelona og resten af den spanske region Catalonien i de næste to uger.

Det har den regionale regering besluttet i et forsøg på at nedbringe det stigende antal nye tilfælde af coronasmitte.

Det er "smertefulde, men nødvendige" tiltag, siger den fungerende regionale leder, Pere Aragones.

Længere mod nord ventes den franske præsident, Emmanuel Macron, onsdag aften at meddele nye tiltag, der skal være med til at bremse smittespredningen.

I forvejen har Paris og andre hårdt ramte områder lukket barer og caféer og indført påbud om at bære mundbind offentligt.

I Tyskland mødes forbundskansler Angela Merkel onsdag med ledere fra de enkelte delstater for at drøfte, hvordan man bedst bremser coronasmitten.

Ifølge et udkast, som nyhedsbureauet AFP har set, kan der blive indført påbud om at bære mundbind visse steder samt begrænsninger på, hvor mange mennesker der må samles.

Tyskland har registreret over 5000 nye coronatilfælde i det seneste døgn. Det er et niveau, der ikke er set, siden landet lukkede ned i foråret.

I Portugal må man fra torsdag højst samles fem mennesker. Størrelsen på de bøder, der kan uddeles til virksomheder, der bryder reglerne, fordobles fra 5000 til 10.000 euro (cirka 75.000 kroner).

Det er tilladt at samles op til 50 mennesker til bryllup eller dåb. Men fester på eksempelvis universiteter er forbudt.

Mens smittetilfældene også bliver flere i Storbritannien, lukker en del af landet, Wales, ned for rejsende fra de områder af England, Skotland og Nordirland, som er hårdest ramt.

Det sker for at undgå, at folk fra de områder "bringer virusset med sig", siger den walisiske førsteminister, Mark Drakeford, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Premierminister Boris Johnson er under pres for at indføre skrappere tiltag, herunder en to uger lang nedlukning for at få bugt med smittespredningen. Men Johnson har afvist det og siger, at en nedlukning vil være "katastrofal".

Nordirland har lukket ned for barer og restauranter.

Onsdag træder der nye regler i kraft i Holland, hvor barer og restauranter ligeledes lukker i mindst to uger. Salg af alkohol er forbudt i landet efter klokken 20.

I både Schweiz og Østrig har antallet af nye smittetilfælde nået nye højder inden for det seneste døgn, skriver nyhedsbureauet dpa.

I Schweiz er der onsdag konstateret 2823 nye smittetilfælde. Det er omkring dobbelt så mange som dagen før.

Den schweiziske regering har indkaldt repræsentanter for landets 26 kantoner til krisemøde for at drøfte indsatsen mod corona.

I Østrig er der 1346 nye smittetilfælde onsdag. Næsten en tredjedel af dem er konstateret i hovedstaden, Wien.

/ritzau/