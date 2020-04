Corona får Putin til at udskyde stor 75 års-militærparade

Fejringen af den sovjetiske hærs sejr i Anden Verdenskrig må udskydes på grund af coronavirus, siger Putin.

Om godt tre uger skulle soldater have marcheret og kampvogne have rullet hen over Den Røde Plads i Ruslands hovedstad, Moskva.

Men markeringen af, at det den 9. maj er 75 år siden, at det daværende Sovjetunionen sejrede over Nazityskland, må udskydes.

Udbruddet af coronavirus betyder, at den store parade ikke kan holdes som planlagt, meddeler Ruslands præsident, Vladimir Putin, torsdag på russisk tv.

- De risici, der er forbundet med denne epidemi, som endnu ikke har toppet, er stadig ekstremt høje, siger Putin.

Præsidenten har derfor beordret myndighederne til at "udskyde alle større offentlige arrangementer", siger han ifølge det russiske nyhedsbureau Interfax.

Flere stats- og regeringschefer fra andre lande skulle have været i Moskva for at overvære paraden. Blandt dem er Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Putin lover, at der vil blive holdt en markering af 75-årsdagen senere i år.

Han opfordrer samtidig russerne til at fejre dagen derhjemme og huske på de familiemedlemmer, der kæmpede under krigen.

- I hver familie vil de på denne dag huske og ære deres helte, siger Putin.

Sejren over Nazityskland er stadig kilde til stor national stolthed i Rusland.

De sovjetiske tab under Anden Verdenskrig skal tælles i tocifrede millioner. Det var det land blandt de allierede, der led de største tab i kampen mod nazisterne.

/ritzau/dpa