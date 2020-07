Corona har medført 300 millioner færre turister globalt

På grund af corona har den globale turistindustri tabt 2030 milliarder kroner fra januar til maj, vurderer FN.

Da det smitsomme coronavirus brød ud omkring årsskiftet, satte det i løbet af få måneder en brat stopper for ferierejser på tværs af landegrænser.

Fra januar til maj har der været omkring 300 millioner færre turister verden over. Det viser en opgørelse fra FN's turistagentur, UNWTO.

Og det kan i høj grad ses i turistindustriens omsætning.

Coronakrisen har kostet den globale turistindustri 320 milliarder dollar i perioden fra januar til maj, vurderer UNWTO.

Beløbet svarer til svimlende 2030 milliarder danske kroner.

Det er "mere end tre gange så stort et tab sammenlignet med under finanskrisen i 2009", lyder det fra organisationen.

Ifølge UNWTO's generalsekretær, Zurab Pololikashvili, bør alle sejl sættes til for at hjælpe turistindustrien tilbage på benene, så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

- Den seneste data viser vigtigheden af at starte turismen op, så snart det er sikkert, siger han i en pressemeddelelse på organisationens hjemmeside.

- Det dramatiske fald i den internationale turisme sætter millioner af menneskers levebrød i fare - også i udviklingslandene.

- Regeringer i hele verden har et todelt ansvar: At prioritere befolkningens sundhed, men også at beskytte job og virksomheder.

Alene i maj var der et fald på 98 procent i antallet af turister verden over sammenlignet med maj 2019.

UNWTO begynder dog så småt at se små fremskridt, når det kommer til at få turismen tilbage på sporet. Især på den nordlige halvkugle.

Det skyldes primært, at der 1. juli blev åbnet for rejse på tværs af grænser inden for Schengen-området i EU, vurderer UNWTO.

