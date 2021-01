Corona i Wuhan

* December 2019 opdages det nye virus efter et udbrud af lungebetændelse i den kinesiske storby Wuhan.

* 31. december orienterer Kina Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om virusset. Wuhans vådmarked, et marked med salg af ferske råvarer, som mange smittetilfælde tilsyneladende har forbindelse til, lukker.

* 7. januar 2020 slår WHO fast, at der er tale om et nyt coronavirus.

* 11. januar bekræftes det første dødsfald som følge af coronavirus i Wuhan.

* 23. januar lukkes der kraftigt ned i Wuhan. Det er to dage før det kinesiske nytår. På det tidspunkt er 18 mennesker døde med coronavirus globalt.

* 2. februar åbnes et lynbygget hospital i byen. Det bliver det første af mange.

* 5. februar når Kina 25.000 smittede. De fleste er i Wuhan og omegn.

* 7. februar dør den kinesiske læge Li Wenliang selv af sygdommen. Han kom i unåde for at fortælle om coronavirus.

* 4. marts når Kina 80.000 smittede. Hastigheden er dog aftaget kraftigt.

* 8. april slutter nedlukningen af Wuhan efter 76 dage.

Kilder: Reuters, AFP, ABC News

