Corona lukker igen dele af millionbyen Wuhan i Kina

800.000 indbyggere i den kinesiske storby Wuhan har tre år efter det allerførste tilfælde af corona igen fået besked på at isolere sig for at hindre, at virussygdommen spreder sig.

Lignende nedlukninger har flere andre storbyer indført.

Det lægger et nyt stort pres på millioner af kinesere. Fra Xining i det nordvestlige Kina til Guangzhou i syd.

Torsdag har myndighederne for tredje dag i træk meldt om flere end 1000 nye tilfælde af corona. Vel at mærke i hele det kæmpestore land.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er efter europæiske forhold et ret begrænset antal. Men sådan ser den kinesiske regering ikke på det. Her fører man en ekstremt restriktiv politik over for nye tilfælde. Og sådan har et været lige siden, at de første coronasyge i verden blev registreret i Wuhan i 2019.

Og nu er dele af byen igen blev beordret i isolation.

Der er i byen fundet 20 til 25 nye smittede om dagen i den forløbne uge. 800.000 beboere fået besked om at holde sig isolerede til 30. oktober.

Guangzhou er Kinas fjerdestørste by, når det gælder økonomisk udbytte, og hovedstad i provinsen Guangdong. Her har myndighederne torsdag lukket endnu flere områder af byen og bedt borgerne om at holde sig inden døre.

Her har man gennem fire uger fundet en række smittede.

De gentagne nedlukninger af de kinesiske storbyer har ifølge økonomer betydet faldende produktion i landet. Og det har været en prøvelse for millioner af borgere, der har været spærret inde i deres hjem gentagne gange.

/ritzau/Reuters