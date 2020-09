Corona lukker Israel ned kort tid før store fejringer

Fra fredag må personer højst bevæge sig 500 meter væk fra eget hjem i Israel for at mindske smittespredning.

Israel indfører fra fredag en tre uger lang nedlukning af landet.

Det siger premierminister Benjamin Netanyahu søndag.

Nedlukningen skal forhindre yderligere spredning af coronavirus.

- I dag under et regeringsmøde er vi blevet enige om en striks nedlukning i tre uger. Der er en mulighed for, at den kan blive forlænget, siger Netanyahu i en erklæring på tv.

Nedlukningen begynder fredag klokken 13 dansk tid. Det er timer før begyndelsen på det jødiske nytår og fejringer i Israel.

- Vores mål er at stoppe smittestigningen, siger Netanyahu.

Ifølge premierminister er Israel nået over 4000 nye smittetilfælde om dagen.

Retningslinjerne for nedlukningen bliver færdiggjort helt de kommende dage. Der er lagt op til, at der maksimalt må være ti samlet ved indendørs forsamlinger. Ved udendørs forsamlinger bliver grænsen 20.

Det betyder, at bønner i synagoger bliver betydeligt påvirket af de nye tiltag mod coronaviurs.

Og med nedlukningen må personer højst bevæge sig 500 meter væk fra eget hjem. Det er dog fortsat tilladt at tage til og fra sin arbejdsplads.

- Jeg ved, at disse tiltag kræver en høj pris fra os alle.

- Det er ikke den fejring, vi er vant til. Og vi bliver helt sikker ikke i stand til at fejre med vores udvidede familier, siger Netanyahu.

Skoler og shoppingcentre bliver lukket, men dagligvarebutikker og apoteker forbliver åbne.

Finansministeriet vurderer, at nedlukningen vil koste, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner.

Netanyahu, som har fået kritik for sin håndtering af coronakrisen, siger, at han har bedt sin finansminister om at udarbejde en økonomisk hjælpepakke til erhverv, som bliver ramt af den nedlukningen.

Det er anden gang, at Israel ser sig nødsaget til en nedlukning på grund af coronavirus. Landet lukkede også ned i april, hvor tiltagene var endnu striksere.

Det førte til betydelige fald i antallet af smittede.

