Corona sendte rekordmange tørstige nordmænd til Vinmonopolet

Vinmonopolet i Norge overgår rekord fra 2020. Det er dog ikke sikkert, at nordmændene har drukket mere.

Der er aldrig på et enkelt år blevet solgt flere liter vin og spiritus hos Vinmonopolet i Norge end i 2021.

Det oplyser Vinmonopolet - i folkemunde kendt som "Polet" - der har eneret på butikssalg af vin og spiritus i Norge.

Der er blevet købt mere end 115 millioner liter vin og spiritus, og dermed har nordmændene slået deres rekord fra sidste år.

Rekorden er i høj grad udløst af coronakrisen. Derfor vurderer Vinmonopolets kommunikationschef også, at rekorden kan holde i årevis.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er formentlig en rekord, der kommer til at stå rigtig længe. Formentlig i årtier, såfremt vi får bugt med pandemien, og at samfundet kan åbne igen, siger kommunikationschef Jens Nordahl.

Allerede mandag den 22. december blev rekorden fra 2020 slået, da salget passerede 115,5 millioner liter vin og spiritus.

I en prognose vurderer Vinmonopolet, at der vil være solgt omkring 118,5 millioner liter vin og spiritus, når 2021 er omme.

Coronapandemien har de seneste knap to år begrænset antallet af steder, hvor folk kan købe alkohol. Det udpeges som den altoverskyggende årsag til, at der nu for andet år i træk sættes salgsrekord hos Vinmonopolet.

- Normalt har folk fire steder, hvor de køber vin og spiritus: taxfree, grænsehandel, ude i byen og hos Vinmonopolet.

- Tre ud af de fire steder har ikke været tilgængelige store dele af året, og derfor er det naturligt, at nogle af de liter bliver købt hos os i stedet, lyder det fra Vinmonopolets kommunikationschef.

Salgsrekorden betyder derfor heller ikke nødvendigvis, at nordmændene drikker mere, end de plejer at gøre, lyder det.

- Al data tyder på, at forbruget har været ret stabilt over tid - også under pandemien. Hvis der er en ændring i alkoholforbruget, så er det formentlig en nedgang på grund af mindre social aktivitet, siger Jens Nordahl.

I Danmark blev der i 2020 ifølge Danmarks Statistik solgt 161,5 millioner liter vin. Det var mest siden 2011. Der blev solgt 19,4 millioner liter spiritus, hvilket var nogenlunde samme niveau som de foregående år.

/ritzau/NTB