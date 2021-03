Coronatestcenter i Holland rystet af eksplosion

Ingen kom noget til ved eksplosion. Sprængstofferne må have været anbragt på testcenteret, fastslår politiet.

En eksplosion rystede et coronatestcenter i en nordlig hollandsk by onsdag, kort før det skulle åbne. Det oplyser hollandsk politi.

- Vinduer blev trykket ud ved eksplosionen, men ingen kom noget til, oplyser politiet.

- Sprængstofferne må have været anbragt på testcenteret, fastslår en talsmand ifølge Reuters.

- Der ikke tale om et uheld. Sprængstoffet var placeret med overlæg, siger talsmanden.

Der var en vagt i bygningen. Han kom intet til.

Eksplosionen skete i byen Bovenkarspel, der ligger 55 kilometer nord for Amsterdam. Området omkring testcenteret er blevet afspærret af hensyn til efterforskningen.

Eksplosionen skete klokken 6.55 onsdag morgen.

Politiet sendte et bomberydderhold til stedet for at få undersøgt, hvorvidt der var flere sprængstoffer på stedet, rapporterer tv-stationen NOS.

I januar blev der påsat en brand på et covid-testcenter i landsbyen Urk, hvilket skete i forbindelse med demonstrationer mod nye restriktioner, som skulle indføres på grund af tiltagende smitte.

Restriktionerne udløste voldelige demonstrationer flere dage i træk. Demonstrationerne blev betegnet som de mest voldelige i landet i årtier.

Politiet i Amsterdam i Holland har flere gange været sat ind mod aktivister på Museumspladsen i byen. Pladsen er kendt som et sted, hvor aktivister, der er imod coronanedlukningen, samles. Det var også tilfældet tilbage i januar, da Holland flere dage var præget af optøjer.

/ritzau/Reuters