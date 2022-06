Corona tvinger prins Andrew til at misse dronningens jubilæum

Dronning Elizabeths skandaleombruste søn prins Andrew er blevet smittet med coronavirus.

Derfor deltager han blandt andet ikke i en gudstjeneste fredag i forbindelse med dronningens 70 års-regentjubilæum.

Det oplyser en talsperson for det britiske kongehus ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Efter at have taget en rutinetest er hertugen af York blevet testet positiv for covid-19 og vil desværre ikke længere deltage i arrangementet i morgen (fredag, red.), lyder det.

Fejringen af dronningens 70 år på tronen blev sparket i gang torsdag. Meldingen fra kongehuset kommer, efter at prinsen ikke er blevet set ved torsdagens arrangementer.

Fredagens gudstjeneste finder sted i kirken St. Paul's Cathedral i det centrale London.

Ifølge flere britiske medier har 62-årige prins Andrew set sin mor i de seneste dage. Dog ikke efter hans positive coronatest.

Prinsen har holdt lav profil i offentligheden de senere år, fordi han har været viklet ind i skandalesagen om den nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

Andrew er blevet lagt på is af det britiske kongehus og har mistet sine militære titler og protektorroller. Det skyldes anklager fra kvinden Virginia Giuffre.

Hun har anklaget den britiske prins for seksuelt misbrug og overgreb i 2001. Dengang var hun 17 år og angiveligt kontrolleret af Epstein, som prins Andrew var i omgangskreds med.

Prinsen indgik tidligere i år et forlig med Giuffre. Han skal betale i alt 12 millioner pund, hvilket svarer til godt 106 millioner kroner. Det har den britiske avis The Daily Telegraph rapporteret.

Dronningens store platinjubilæum, som blandt andet omfatter en stor flyveopvisning, bliver fejret med pomp og pragt gennem fire dage.

Lykønskningerne strømmer til det britiske kongehus fra hele verden, og det samme gør gaverne.

Fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har dronningen fået intet mindre end en hest - den syv år gamle Fabuleu de Maucour, som blandt andet eskorterede Macron ned ad gaden Champs-Élysées i Paris ved en ceremoni i maj.

/ritzau/