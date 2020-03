Corona tvinger Putin til at udskyde folkeafstemning

Russerne skal ikke til stemmeurnerne lige nu og beslutte, om Putin må blive siddende i yderligere to perioder.

På grund af coronavirus må Rusland udskyde en planlagt folkeafstemning 22. april om de forfatningsændringer, der vil tillade Vladimir Putin at genopstille til præsidentposten.

Det siger Putin i en tale til nationen onsdag.

- Jeg mener, at folkeafstemningen bør udskydes til en senere dato, siger han.

En ny dato vil blive fastsat ud fra sundhedsmyndighedernes anbefaling, tilføjer han.

Præsidenten siger også, at den kommende uge ikke bliver en normal arbejdsuge i Rusland.

Han opfordrer russerne til at blive hjemme for at bremse spredningen af coronavirus.

- Nu er det ekstremt vigtigt, at vi forebygger truslen om hurtig udbredelse af sygdommen. Derfor erklærer jeg næste uge for en friuge med løn, siger Putin.

- Alle anbefalinger skal følges. Vi må beskytte os selv og vores nærmeste.

Ifølge en opgørelse som det amerikanske Johns Hopkins University står bag, har Rusland officielt bekræftet 658 smittetilfælde. Det dækker formentlig over et betydeligt mørketal.

En enkelt person er ifølge myndighederne død som følge af smitten.

/ritzau/