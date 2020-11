Coronabekymring bremser retssag mod fransk ekspræsident

En lægevurdering skal afgøre, om korruptionssag mod Nicolas Sarkozy og to medtiltalte kan fortsætte.

Retssagen mod Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy, der skulle være gået i gang mandag, er blevet udskudt i tre dage indtil videre.

Det skyldes bekymring for helbredstilstanden hos en af ekspræsidentens medtiltalte.

Vedkommende har en hjertesygdom og er derfor i risikogruppen i forhold til mulig coronasmitte.

Dommerne har beordret en lægelig vurdering foretaget senest torsdag, hvor der er et nyt retsmøde. Der vil dommerne tage stilling til, om sagen skal fortsætte eller stilles i bero.

Sarkozy er anklaget for magtmisbrug og for at have forsøgt at bestikke en dommer.

Anklagen lyder, at Sarkozy forsøgte at sikre dommeren Gilbert Azibert et prestigefyldt og velbetalt job ved en domstol i Monaco.

Til gengæld skal den tidligere præsident have bedt om hemmeligstemplet information om en undersøgelse af ham selv.

Sarkozy afviser beskyldningerne.

Den undersøgelse, som Sarkozy angiveligt ønskede information om, handler om, hvorvidt ekspræsidenten accepterede ulovlige betalinger fra L'Oréal-arvingen Liliane Bettencourt i 2007.

Det skulle være foregået, da han forsøgte at blive valgt som præsident.

Efterforskere kom på spor af korruptionssagen efter at have aflyttet telefonsamtaler mellem Sarkozy og hans advokat Thierry Herzog.

Ifølge anklagerne diskuterede den tidligere præsident og hans advokat flere gange, om de skulle kontakte dommeren Gilbert Azibert. Han sad ved Frankrigs øverste appeldomstol og var velinformeret om L'Oréal-sagen.

Herefter skal de ifølge anklagen have tilbudt Azibert det prestigefulde job i Monaco.

Både Sarkozy, Azibert og Herzog er under anklage. De risikerer alle op til ti års fængsel og store bøder.

Denne sag er dog ikke den eneste, Sarkozy er anklaget i.

Til marts ventes Sarkozy også at skulle for retten i en sag, hvor han står anklaget for igennem et pr-selskab at have forsøgt at skjule de sande omkostninger i forbindelse med sin præsidentvalgkamp.

Anklagere undersøger også påstande om, at Sarkozy har fået støtte fra Libyens tidligere leder Muammar Gaddafi i form af millioner af euro, som skal være blevet sendt i kufferter til Paris. Også det afviser Sarkozy.

/ritzau/AFP