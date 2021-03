Coronabølge fører til nyt EU-topmøde bag computerskærmen

Ligesom i februar bliver næste uges EU-topmøde afholdt virtuelt. Årsagen er stigende smittetal i flere lande.

Når EU's ledere i næste uge mødes til topmøde, så kommer det endnu en gang til at foregå bag computerskærme rundtom i Europa.

Det oplyser en talsmand for EU's præsident, Charles Michel.

Beslutningen er taget "som følge af en stigning af coronatilfælde i medlemslande", skriver talsmand Barend Leyts i et tweet søndag.

EU's seneste topmøde i februar blev også afholdt virtuelt.

På det kommende møde, der foregår torsdag 25. marts og fredag 26. marts, ventes stats- og regeringslederne blandt andet at diskutere unionens forhold til både Rusland og Tyrkiet samt EU's håndtering af coronapandemien.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har flere EU-diplomater den seneste tid opfordret Charles Michel til at droppe et fysisk topmøde.

EU-lederne har kun mødtes en håndfuld gange, siden pandemien ramte sidste forår. De var blandt andet samlet til et fire dages møde i juli for at blive enige om en redningspakke til en værdi af 750 milliarder euro.

Diplomater har før påpeget, at det kan være svært ordentligt at diskutere følsomme emner, når det foregår som et videomøde.

Ledernes næste planlagte fysiske møde er 8. maj i Porto.

/ritzau/