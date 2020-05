Coronadødsfald falder i Italien og Storbritannien

Italien og Storbritannien er blandt de hårdest ramte med coronavirus. Færre dør nu efter smitte i de to lande.

165 mennesker, der er blevet smittet med coronavirus, er i det seneste døgn registreret døde i Italien.

Det er et fald i forhold til det tilsvarende tal lørdag, da 194 personer med coronavirus blev meldt døde.

Faldet i de daglige dødstal kommer på et tidspunkt, hvor Italien stille er begyndt at genåbne efter mange ugers hårde udgangsrestriktioner for at bremse smittekæderne.

Det samlede dødstal blandt coronasmittede i Italien er nu 30.560.

Også i Storbritannien, der er et andet af de hårdt ramte lande, ser det daglige dødstal ud til at falde.

Her meddeler sundhedsministeriet, at 269 coronasmittede er døde i det seneste døgn.

Lørdag var tallet 346.

Det har dog tidligere vist sig, at indrapporteringer om døde i weekenderne er mindre end de faktiske tal.

I fredags var det daglige dødstal på 626 i Storbritannien.

31.855 briter med virussmitten er nu døde.

/ritzau/Reuters