Coronadødsfald i Sverige stiger med 67 på et døgn

I alt 2653 personer i Sverige med coronavirus er døde. Löfven advarer i 1. maj-tale om langvarig krise.

Yderligere 67 personer i Sverige smittet med coronavirus er registreret døde det seneste døgn.

Det oplyser Folkhälsomyndigheten - Sveriges sundhedsstyrelse - ifølge SVT. Dagen før var tallet 124.

Stigningen betyder, at i alt 2653 personer smittet med coronavirus er døde i Sverige.

Antallet af smittede er steget til 21.520.

Statsminister Stefan Löfven har i en virtuel tale 1. maj adresseret coronasituationen i landet. Her advarede han om, at der kommer til at gå lang tid, før krisen er drevet over.

/ritzau/