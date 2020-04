Coronadødstal falder for tredje døgn i træk i Spanien

I alt 16.353 coronasmittede personer er bekræftet omkommet i Spanien under det omfattende virusudbrud.

Spanien er stadig hårdt ramt af den igangværende spredning af coronavirus.

Noget tyder dog på, at landet er på vej ind i en lidt bedre periode, efter at myndighederne lørdag for tredje døgn i træk har registreret faldende dødstal.

Lørdag oplyser landets sundhedsministerium således, at 510 coronasmittede personer er bekræftet omkommet det seneste døgn. Fredag lød antallet på 605 og de to foregående døgn på henholdsvis 683 og 757.

I alt har 16.353 coronasmittede personer mistet livet i Spanien. Det er tredjeflest af alle lande - kun overgået af Italien og USA.

/ritzau/Reuters