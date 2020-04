Coronadødstallet overstiger 3000 i de nordiske lande

Sverige skiller sig ud med flest dødsfald blandt nordiske lande, som har passeret trist milepæl.

De nordiske lande har passeret 3000 coronarelaterede dødsfald.

Det viser løbende opgørelse fra Johns Hopkins University natten til søndag.

Mere præcist er der i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island nu 3007 døde coronapatienter. Det svarer til 11,0 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Over to tredjedele af dødsfaldene er sket i Sverige, som har skilt sig ud ved en anden strategi end de andre nordiske lande.

I Sverige er 2192 døde efter coronasmitte, og dødstallet per 100.000 indbyggere er 21,4. I Danmark er det 7,2.

Samfundet har ikke på samme måde været lukket i Sverige som i blandt andet Danmark, Norge og Finland.

I modsætning til andre lande har Sverige ikke indført forbud, men råd og anbefalinger. De har handlet om at undgå forsamlinger, begrænse rejser med kollektiv trafik, holde afstand, vaske hænder og så vidt muligt arbejde hjemme.

Kun gymnasier og videregående uddannelser har været lukket, ligesom der er forbud mod at samles flere end 50 mennesker. Til gengæld har landet landets folkeskoler og børnehaver været åbne, og det samme har de fleste arbejdspladser været.

I stedet har regeringen opfordret svenskerne til at opføre sig ansvarligt. Håbet er blandt andet, at befolkningen kan opretholde foranstaltningerne i længere tid, hvis de er mindre strenge.

Statsepidemiolog Anders Tegnell, der tegner den svenske strategi, blev lørdag i et interview med SVT spurgt, om strategien er den rette.

- Kun at kigge på dødstallet er en meget ensidig måde at vurdere vores arbejde på. Når vi i fremtiden skal vurdere det, tror jeg også, at vi kommer til at kigge på flere forskellige ting ud over dødstallet.

- Dødstallet udgør bare en lille top af et stort isbjerg, og det er dermed ikke den vigtigste del. Men det er selvfølgelig tragisk i sig selv og rammer mange mennesker, sagde statsepidemiologen.

Anders Tegnell har tidligere påpeget, at udviklingen i Sverige ser ud til at være "stabil".

Myndighederne har også peget på, at selv om presset på hospitalerne er stort, kan de fortsat følge med.

I Danmark er 418 døde med coronavirus. I Norge og Finland er henholdsvis 201 og 186 døde, mens dødstallet per 100.000 indbyggere er under fire i begge lande.

De akkumulerede dødstal er aflæst på Johns Hopkins Universitys hjemmeside klokken 01.00 søndag.

/ritzau/