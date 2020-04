Status torsdag eftermiddag dansk tid:

* Antal registreret smittede af coronavirusset i USA: 216.722. Det er flest i hele verden.

* Antal døde af coronavirusset i USA: 5137. Det er fordoblet på tre dage.

* Staten New York er værst ramt med knap 2000 dødsfald. To tredjedele af dem er i New York City.

* Seneste prognose fra Det Hvide Hus er, at pandemien kan koste mellem 100.000 og 240.000 amerikanere livet.

Kilder: Reuters, AFP, Johns Hopkins University

/ritzau/