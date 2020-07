Coronakrisen risikerer at tage skolen fra ti millioner børn

Ti millioner børn på verdensplan kan miste deres skolegang permanent efter coronakrisen, frygter Red Barnet.

Over en milliard børn har under coronakrisen mistet deres skolegang i flere måneder, efter at Covid-19 spredte sig i februar og marts.

Men hvor børn i blandt andet Danmark nåede at vende tilbage til klasseværelset inden ferien, så er der ifølge nødhjælpsorganisationen Red Barnet millioner af børn, som aldrig kommer tilbage til skolen.

Red Barnet forudser i en ny rapport, at ti millioner børn - størstedelen i Afrika - risikerer at miste deres skolegang permanent.

Når skolen er lukket, og coronakrisen samtidig rammer landene økonomisk hårdt, så ender børnene blandt andet i børnearbejde, og pigerne bliver giftet væk, fortæller Helle Gudmansen, chef for international uddannelse i Red Barnet.

- Bor man i et land, hvor bare det at få børnene i skole har været en stor kamp, og de pludselig ikke skal i skole, hvad gør man så? Forældrene vil typisk prøve at få dem til at hjælpe til derhjemme, og i værste fald ender de i børnearbejde, siger Helle Gudmansen.

- Når man gerne vil beskytte sine børn, og man er så fattig, at man ikke kan sørge for dem, så tænker man som forældre på, hvordan man kan beskytte børnene. Det betyder, at 11-årige piger ender i et børneægteskab og ikke kommer tilbage i skole, siger hun.

Mens børn i mange lande verden over kan risikere at miste deres skolegang ifølge rapporten, nævner Red Barnet ti lande, som står over for de største udfordringer.

Det er de afrikanske lande Niger, Mali, Chad, Liberia, Guinea, Mauretanien, Nigeria, Senegal og Elfenbenskysten, ligesom Afghanistan, Yemen og Pakistan også nævnes.

- Vi taler om børn, som bor i de skrøbeligste stater i verden. Når børnene ikke har en hverdag, hvor de er beskyttet i skolen, så er der også en stor risiko for, at de bliver hentet ind som børnesoldater.

- Et barn som går i skole, bliver ikke giftet væk. Og risikoen for at ende som børnesoldat er meget mindre, siger Helle Gudmansen.

Red Barnet kalder på større økonomisk hjælp til de ramte lande. Det sker i øjeblikket, hvor blandt andet Danmark har indvilget i at fremskynde budgettet for fonden "Education Cannot Wait".

Coronakrisens økonomiske konsekvenser er dog endnu langt fra blotlagt.

Og de hårdest ramte lande bliver grundlæggende fattigere, fordi uddannede børn også tjener flere penge i fremtiden, fortæller Helle Gudmansen, som derfor håber, at verdens ledere vil støtte landene endnu mere i den kommende tid.

