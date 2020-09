Coronakrisen udløser Australiens første recession i årtier

Australiens uafbrudte vækst er bremset af coronakrisen. Bnp-fald i andet kvartal er den største nogensinde.

Coronakrisen har hærget Australiens økonomi så hårdt, at landet for første gang siden 1991 er havnet i en recession efter et rekordhøjt vækstfald i andet kvartal.

Det viser de nyeste tal for bruttonationalproduktet (bnp), der er offentliggjort onsdag.

En recession er defineret ved økonomisk tilbagegang to kvartaler i træk.

I første kvartal faldt bnp med 0,3 procent, mens nedgangen i andet kvartal var på 7,0 procent i forhold til årets tre første måneder.

Det er den største tilbagegang, siden bnp-opgørelserne i landet begyndte i 1959, og tallene er også værre end økonomers forhåndsskøn, der lød på minus 5,9 procent.

Over en million har mistet deres job siden marts, da Australien lukkede store dele af økonomien ned som led i at bekæmpe spredning af coronavirusset. Det har ramt både investeringer og den almindelige efterspørgsel.

Regeringen er trådt til med hjælpepakker for milliarder af dollars for at støtte de mange, som pludselig mistede deres normale indtægt.

- Kigger man fremad, så er det tydeligt, at vejen tilbage fra covid-19-recessionen bliver langtrukken, siger Sarah Hunter, der er cheføkonom for BIS Oxford Economics.

/ritzau/Reuters