Coronamåling giver smæk til den svenske regering

Svenskerne er blevet mere skeptiske over for regeringen og sundhedsmyndighederne. De vil have svar.

Tiltroen til, at den svenske regering og den svenske sundhedsstyrelse er i stand til at håndtere coronakrisen, tager et ordentligt dyk, viser en ny meningsmåling for tv-stationen SVT.

Det er et fald på næsten 20 procent.

Sverige har haft svært ved at bevæge sig ud af coronakrisen. Det daglige dødstal er fortsat højt.

Det seneste tal for døgnet onsdag viste 74 døde. De nordiske nabolande har ingen eller ganske få døde med Covid-19.

Andelen af svenskere, der har meget eller ret meget tiltro til, at regeringen kan håndtere epidemien er sunket fra 63 procent i april til 45 procent nu, viser undersøgelsen.

Tilliden til den svenske sundhedsstyrelse er i samme periode faldet fra 73 procent til 65 procent.

- Nu kræves der en helt anden type håndtering af pandemien i sammenligning med den akutte krisehåndtering, som folk synes var passende for et par måneder siden, siger lederen for instituttet Novus, Torbjörn Sjöström, der har gennemført undersøgelsen for SVT.

Folk ønsker svar på, hvor udbredt smitten er, og hvor længe de bør blive hjemme inden døre. Det er spørgsmål, som ikke bliver besvaret i dage, siger han.

