Coronanødhjælp er på vej til det kriseramte Indien

Flere steder i Indien er situationen desperat med overfyldte hospitaler og mangel på ilt til coronapatienter.

De første nødhjælpsforsendelser med respiratorer og ilt til covid-19 patienter kom tirsdag til Indien.

De første forsendelser i Indiens hovedstad, New Delhi, er kommet fra Storbritannien, mens yderligere hjælp er på vej fra USA, Tyskland, Frankrig og Canada.

Flere steder i Indien er situationen desperat med overfyldte hospitaler og akut mangel på ilt til covid-19 patienter, der har behov for intensiv behandling.

Der er også mangel på lægemidlet remdesivir, som er godkendt i Indien til behandling af covid-19. Der hersker stadig tvivl om, hvor effektivt det er mod sygdommen, men det er stærkt efterspurgt, og mange indere har hamstret det, hvilket tidligere har ført til uroligheder.

Det bredspektrede lægemiddel sælges for over ti gange den oprindelige pris på det sorte marked, og folk har stået i lange kø ved klinikker og hospitaler i håb om at få fat på det.

Producenten af remdesivir, Gilead, har sagt, det vil donere mindst 450.000 doser af præparatet til Indien og bistå de virksomheder, som producerer remsdevir, med at øge produktionen.

Tirsdag blev der registreret 323.000 nye tilfælde af covid-19 i Indien. Tallet er markant lavere end mandages rekordtal på 353.000 nye tilfælde.

Indien har over 1,3 milliarder indbyggere, og der er nu døde næsten 198.000 med covid-19 under pandemien.

Der er registreret over 17,6 millioner smittetilfælde, men mørketallet menes at være meget højt.

De danske myndigheder er i dialog med både EU og de indiske myndigheder om konkret hjælp til Indien, oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

- Det er hjerteskærende billeder, vi ser fra Indien, og jeg kan bekræfte, at de relevante danske sundhedsmyndigheder netop nu undersøger, om og hvordan vi kan hjælpe Indien, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i en skriftlig kommentar.

/ritzau/AFP