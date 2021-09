Coronapas afløser krav om halvanden meters afstand i Holland

Et krav om at holde halvanden meters afstand til andre vil efter 18 måneder blive afskaffet i Holland fra næste uge.

Det meddeler premierminister Mark Rutte tirsdag aften.

Samtidig vil et coronapas blive obligatorisk for at komme ind på restauranter eller deltage ved sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer.

Passet skal bevise, at man enten er vaccineret, testet negativ for coronavirus eller kommet sig efter virusset.

Rutte opfordrer dog til, at borgerne stadig er forsigtige efter den 25. september, hvor afstandskravet bliver fjernet.

- Dette er ikke den dag, hvor alt vil være, som det var før corona. Der er stadig mange smittede, og for mange mennesker bliver stadig indlagt på hospitalet, siger Mark Rutte.

Han peger også på, at der er en usikkerhed omkring udviklingen i efteråret.

En række restriktioner står stadig ved magt i Holland. Det gælder blandt andet mundbindskrav i busser, tog og lufthavne.

Natklubber har lov at åbne, men de skal lukke ved midnat ligesom alle restauranter og barer.

Ved at ophæve afstandskravet på halvanden meter kan der komme flere besøgende ind ved koncerter og teaterforestillinger samt på restauranter og caféer - men kun ved at fremvise coronapasset.

Fodboldkampe vil også blive tilladt for fulde tribuner for første gang siden foråret 2020.

Indførslen af coronapasset har allerede medført kritik. Mange har sagt, at det er umuligt og for dyrt at føre kontrol med det på barer og restauranter.

Regeringen håber, at coronapasset kan være med til at få flere hollændere vaccineret.

I øjeblikket er omkring 63 procent af den hollandske befolkning vaccineret.

De seneste syv dage har antallet af nye smittede ligget på 100 tilfælde per 100.000 indbyggere. Der bor omkring 17 millioner i landet.

Situationen på landets hospitaler er forbedret en smule på det seneste. De største smitteudbrud i øjeblikket knytter sig til skoler i Holland.

/ritzau/dpa