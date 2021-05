Coronaregning ventes at blive dyrere end ventet for Frankrig

Frankrigs regering estimerer, at budgetunderskuddet i år bliver større end ventet. Coronatiltag bidrager.

Frankrigs budgetunderskud i 2021 kommer til at blive større end hidtil ventet.

Det siger Olivier Dussopt, der er fransk minister for offentlige regnskaber, ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Nu ventes budgetunderskuddet at blive 220 milliarder euro. Det svarer til mere end 1600 milliarder danske kroner.

Sammenlignet med et tidligere estimat er det en stigning på cirka 47 milliarder euro. Det er altså en stor stigning i forhold til det oprindelige estimat.

Ifølge Dussopt er stigningen et resultat af "støttende foranstaltninger, som den franske regering fortsætter med at bruge for at understøtte genopretningen".

Ligesom i Danmark har politikerne i Frankrig under coronakrisen brugt store summer på at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.

