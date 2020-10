Coronasmitte og -død spreder sig med stor hast i Europa

224 døde på et døgn i Storbritannien, ny smitterekord i Italien, og 200.000 nye smittede på et døgn i Europa.

Der meldes mange steder i Europa om eksplosive stigninger i antallet af smittede og døde med covid-19.

Storbritannien har det seneste døgn registreret knap 21.000 smittede og 224 døde. Det er et lille fald i antallet af smittede, men en stigning i antallet af døde siden torsdag. Døgnet forinden døde 189, skriver Reuters.

Italien melder om over 19.000 nye smittede. Så højt har tallet ikke tidligere ligget i Italien. Døgnet forinden var lidt over 16.000 smittede.

91 er døde det forløbne døgn, oplyser sundhedsmyndighederne i Rom ifølge dpa.

Antallet af smittede er forholdsmæssigt cirka dobbelt så mange, som er registreret smittede i Danmark siden torsdag. Her er tallet 859 smittede og tre døde.

I Frankrig ventes antallet af smittede at passere en million, når de opdaterede tal for det seneste døgn foreligger senere fredag.

Torsdag blev der sat ny rekord for døgnet med over 41.000 smittede. Det gør landet til et af de hårdest ramte i Europa sammen med Spanien, Belgien og Tjekkiet.

Ud af Frankrigs 5000 senge på intensivafdelinger er halvdelen lige nu belagt af svært coronasyge.

Der er indført udgangsforbud for 46 millioner franske borgere, og lige som mange andre steder i Europa er barer, restauranter, biografer, sportsarenaer, forlystelsesparter helt eller delvist beordret lukket.

Frankrig statsepidemiolog, Arnaud Fontanet, siger, at pandeminen lige nu spreder sig hurtigere, end det skete under den første fase i det tidligere forår, skriver Reuters.

I Europa under ét er antallet af smittede blevet fordoblet på 10 dage. Torsdag blev der på et døgn rapporteret om over 200.000 smittede.

/ritzau/