Coronasmitten breder sig i England

* Onsdag registrerede de britiske sundhedsmyndigheder 24.701 nye tilfælde af coronasmitte i hele Storbritannien, som foruden England også omfatter Skotland, Wales og Nordirland. Det er tæt på rekordhøjt.

* Et nyt studie fra Imperial College London antyder, at det reelle antal af daglige smittetilfælde er langt højere.

* Studiet er lavet efter prøver på 86.000 frivillige. Den seneste prøve blev lavet søndag.

* Prøverne indikerer ifølge forskerne, at cirka én ud af hver 128. person er smittet med virusset i England. Der bor omkring 56 millioner i landet.

* Ser man på hele Storbritannien, er i alt 45.765 mennesker døde i år, efter at de var konstateret smittet med coronavirus.

* Onsdag meldte Storbritannien om 310 coronadødsfald inden for det seneste døgn. Det er anden dag i træk, at dødstallet ligger over 300.

