Coronavaccine for dyr er blevet godkendt i Rusland

Allerede i oktober i fjor blev vaccinen Carnivak-Cov testet på hunde, katte, mink og ræve.

I Rusland er den første coronavaccine for dyr blevet godkendt. Allerede i oktober i fjor blev vaccinen Carnivak-Cov testet på hunde, katte, mink og ræve, oplyser de russiske veterinærmyndigheder.

- Alle testdyr, som blev vaccineret, har udviklet antistoffer mod coronavirusset. I 100 procent af tilfældene, siger Konstantin Savenkov. Han har spillet en ledende rolle under udviklingen af vaccinen.

En masseproduktion af vaccinen ventes at begynde i april.

De russiske veterinærmyndigheder, Rosselkhosnadsor, henviser i omtalen af den nye vaccine til Danmarks beslutning om at aflive 15 millioner mink sidste år. Det skete på grund af frygt for, at et muteret coronavirus skulle blive spredt fra mink til mennesker.

Rosselkhosnadsor siger i en erklæring, at Carnivak-Cov er verdens første og eneste produkt, som kan forhindre covid-19 i dyr.

De russiske forskere siger, at anvendelsen af vaccinen kan forhindre virusmutationer.

Dyreavlere og private selskaber i en række lande har udtrykt interesse for Carnivak-Cov. Det gælder blandt andet Grækenland, Polen, Østrig, USA, Canada og Singapore.

Kilder i militæret i Sankt Petersborg meddelte tidligere i denne uge, at hærens hunde vil blive vaccineret inden de sættes til at løse opgaver i lufthavne og i forbindelse med militære manøvrer.

Rusland har brugt mange ressourcer på at udbrede den statsligt sponserede Sputnik V vaccine. Den er mange steder blevet mødt med skepsis.

Det fremtrædende lægetidsskrift The Lancet har bekræftet, at Sputnik V er sikker og mere end 90 procent effektiv.

/ritzau/AFP