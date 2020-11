Coronavaccine fra Oxford viser 70 procents effekt

Mulig svensk-britisk vaccine mod corona har i foreløbig analyse vist en 70 procents effekt.

Den svensk-engelske medicinalvirksomhed AstraZeneca har mandag fremlagt de foreløbige resultater af sine forsøg med en potentiel coronavaccine.

Her viser bundlinjen, at modtagerne af vaccinen har 70 procent færre coronatilfælde end modtagerne af placebo i forsøget.

Det oplyser AstraZeneca i en meddelelse til de finansielle markeder.

Men under overskriften på studiet har AstraZeneca, der har arbejdet sammen med Oxford University, gjort et lidt overraskende fund.

Selskabet har forsøgt sig med forskellige doseringer. Vaccinekandidaten gives i to omgange. I en gruppe på omkring 2700 patienter har studiet forsøgt med en halv dosis i første omgang og en fuld dosis en måned senere.

I den første del af studiet fik modtagerne af vaccinen 90 procent færre coronatilfælde.

I en anden del af studiet fik modtagerne fuld dosis både i første og anden omgang. Her var der 62 procent færre coronatilfælde i den gruppe, der fik vaccinerne, sammenlignet med placebo-grupperne. Denne del af studiet havde omkring 8900 deltagere.

Sammenlagt har vaccinen vist en 70 procents effekt.

- Disse fund viser, at vi har en effektiv vaccine, der kan redde mange liv, siger professor Andrew Pollard, der er leder af vaccineforsøg på Oxford University.

- Spændende nok har vi fundet, at et af vores dosisregimer måske har en 90 procents effektivitet, og at hvis dette dosisregime benyttes, vil flere mennesker kunne blive vaccineret end planlagt.

AstraZeneca noterer i sin meddelelse, at studiet er udført på personer i Storbritannien og Brasilien, og at resultaterne for begge doseringsregimer er statistisk signifikante.

Studiet skal nu fortsætte og udvides til op til 60.000 deltagere i USA, Japan, Sydafrika, Kenya og Latinamerika.

Der er ikke registreret nogle alvorlige tilfælde af bivirkninger for deltagerne.

AstraZeneca går nu i gang med at søge betingede tilladelser flere steder i verden.

Den britiske regering har ifølge tv-stationen BBC allerede bestilt 100 millioner doser - altså svarende til vaccine af 50 millioner mennesker.

/ritzau/