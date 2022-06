Coronavacciner anbefales til børn ned til seks måneder i USA

Amerikanske børn under fem år kan få et stik med en coronavaccine fra næste uge.

De amerikanske sundhedsmyndigheder anbefaler coronavacciner fra Pfizer og Moderna til børn fra seks måneder til fem år.

Hidtil har de amerikanske sundhedsmyndigheder kun anbefalet vacciner til børn, som er mindst fem år gamle.

Sundhedsmyndighederne i USA valgte at anbefale vaccinerne, efter at et panel af læger anbefalede det lørdag.

- Den her infektion dræber børn, og vi har en mulighed for at forebygge det, siger Beth Bell, som er en lægerne i panelet.

Hun ser det som en mulighed for at forebygge en kendt risiko, lyder det.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, siger, at det vil blive muligt for forældre at bestille vaccinationstider i næste uge.

- Der vil komme flere tider, som der kommer flere doser, og i de kommende uger vil alle forældre, som ønsker en vaccine, kunne få en, siger han i en udtalelse.

Det er uklart, hvor stor efterspørgslen vil være på coronavacciner til de mindste i USA.

De amerikanske myndigheder tillod vaccination af børn imellem 5 og 11 år i oktober sidste år. Indtil videre er omkring 29 procent af børnene i den aldersgruppe færdigvaccineret.

Ifølge den amerikanske regering har covid-19 været den femte hyppigste dødsårsag blandt børn imellem 1 og 4 år siden marts 2020, og den fjerde hyppigste for børn under 1 år.

/ritzau/Reuters