Coronavirus blandt migranter

* Grækenland er sluppet forholdsvis godt i coronakrisen. Der er meldt om godt 150 dødsfald blandt coronasmittede grækere.

* Der har været og er frygt for coronavirus i overfyldte migrantlejre på græske øer i Det Ægæiske Hav.

* Der er fundet enkelte smittede i to lejre og på et migranthotel på fastlandet. Ingen migranter er testet positive i lejren på Lesbos.

* Der er udgangsrestriktioner i lejrene frem til den 21. maj.

* Borgmesteren i byen Edessa, den største by i det område, hvor landsbyen Arnissa ligger, undrer sig over logikken i at flytte migranter i en periode med pandemi.

* Regeringen i Athen siger, at modstanden mod migranter på fastlandet skyldes misforstået frygt for coronavirus blandt migranterne.

* Der har dog været modstand mod migranter på fastlandet længe inden coronavirus.

* I oktober sidste år sagde en hotelejer i Vrasna nær Thessaloniki, at hun havde fået trusler om, at hendes hotel bliver brændt af, fordi hun midlertidigt accepterede at huse asylansøgere.

