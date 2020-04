Coronavirus forstærker Østafrikas problem med bibelsk plage

Østafrikanske lande mangler på grund af coronakrisen pesticider, der er helt afgørende i kampen mod de milliarder af græshopper, som ødelægger høsten

Afrika kæmper ligesom resten af verden for at bremse coronavirussen, der i øjeblikket spredes på kontinentet med en hastighed, som bekymrer Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Seneste melding er, at knap 8000 afrikanere er smittede, og 332 er døde.

I den østlige del af Afrika kan de imidlertid ikke udelukkende koncentere sig om kampen mod den usynlige trussel. De står nemlig også ansigt til ansigt med en ganske synlig og ikke mindst gammel fjende. Ja, faktisk så gammel, at den er nævnt i Bibelen, koranen og Homers ”Iliaden”: græshoppen.

I februar beskrev Kristeligt Dagblad, hvordan milliarder af græshopper gnaskede sig igennem marker på blandt andet Afrikas Horn og dermed ødelagde høsten for millioner af fattige bønder.

Den situation er kun blev forværret af coronapandemien, som har forsinket leveringen af pesticider til de plagede områder, lyder det fra FN’s landbrugsorganisation, FAO.

”Hvis vi mislykkes med de nuværende indsatser på grund af mangel på pesticider, så vil vi se fire millioner flere mennesker kæmpe for at brødføde deres familier,” siger Cyril Ferrand, der er ansvarlig for FN-organisationens arbejde i Østafrika, til Reuters.

Pesticiderne er et helt afgørende middel, når bestanden af græshopper skal holdes nede. Derfor er det et stort problem, at coronavirussen har tvunget regeringer til at lukke grænserne og reducere antallet af fragtflyvninger. Det har nemlig forstyrret forsyningskæderne, herunder produktionen af pesticider i Europa og Asien.

Den akutte mangel på pesticider er ikke lige så stor alle steder i Østafrika, men varierer fra land til land. Etiopien nåede lige akkurat at sikre sig en stor forsyning, inden antallet af fragtflyvninger faldt. I Kenya derimod lød meldingen torsdag, at landet – hvis de sprøjtede med samme iver som hidtil – ville løbe tør inden for fire dage.

Samtidig har den massive nedlukning af Sydafrika gjort det vanskeligt for de østafrikanske lande at sikre sig de helikoptere, som er nødvendige for at overvåge græshoppesværmene.

Hvis man er ude af stand til hverken at overvåge eller sprøjte med pesticider, har græshopperne gode muligheder for at udvikle sig til gigantiske sværme.

En græshoppesværm kan dække op til 1200 kvadratkilometer og bestå af mellem 50 og 100 milliarder græshopper. Under de rette vindforhold kan de tilbagelægge mere end 100 kilometer om dagen, og med et dagligt madindtag, der svarer til deres egen vægt, udgør de en trussel af bibelske dimensioner.

FN’s landbrugsorganisation har sikret sig omkring 770 millioner kroner til bekæmpelse af græshoppesværmene. I kampen mod coronavirus er et bredt flertal i Folketinget netop blevet enige om at fordele 650 millioner kroner til Afrika, skrev Kristeligt Dagblad torsdag.