Coronavirus koster for første gang liv i hårdt ramte Japan

Japan er det land uden for Kina, hvor flest er smittet med coronavirus. Nu har virusset også kostet liv.

En kvinde har som den første i Japan mistet livet som følge af coronavirus.

Det oplyser den japanske sundhedsminister, Katsunobu Kato, torsdag.

Derudover er yderligere tre personer blevet smittet i Japan.

To af dem er taxachauffører - herunder en i hovedstaden Tokyo - hvilket ifølge Reuters øger frygten for, at passagerer kan være en smittekilde.

Den tredje smittede er en læge i det centrale Japan.

Kvinden, der har mistet livet, blev syg i januar, men begyndte først senere at vise symptomer på at være smittet med coronavirus.

Kvindens smitte blev bekræftet efter hendes død.

Japan er det land uden for Kina, der er hårdest ramt af coronavirusset. I alt har landet bekræftet 251 smittede personer.

Blandt de smittede er personer, der er strandet på krydstogtskibet "Diamond Princess". Skibet ligger i karantæne ved havnen i japanske Yokohama.

218 passagerer på skibet er smittet med coronavirus.

/ritzau/