Coronavirus overtager Demokraternes kandidatdebat

Demokraterne Biden og Sanders mener ikke, at USA's præsident gør nok for at bekæmpe coronasituationen.

Coronavirusset løb med opmærksomheden under en tv-debat mellem Demokraternes kandidater Joe Biden og Bernie Sanders natten til mandag dansk tid.

Debatten er den første en-til-en-debat mellem de to kandidater, der står til at blive Demokraternes udfordrer til den republikanske Donald Trump til præsidentvalget i november.

Begge kandidater påpeger, at Trump har bidraget til en voksende bekymring om en global pandemi ved at bruge uger på at tale spredningen af coronavirus ned, før han fredag erklærede krisetilstand i USA.

- Det er uacceptabelt, at han har givet urigtige informationer. Det har været med til at forvirre offentligheden, siger Sanders.

Biden trækker på sin erfaring som vicepræsident under præsident Barack Obama og den daværende ebola-situation.

Dengang lagde Obama en plan for at gøre test gratis og ved at etablere gratis tilgængelige faciliteter. Det samme ønsker Biden at gøre i USA i dag.

- Ingen skal betale for medicin eller behandling. Punktum, siger Biden under tv-debatten.

Biden siger desuden, at han er villig til at opfordre militæret til at hjælpe lokale embedsmand med at bygge hospitaler og tage andre nødvendige tiltag.

- Dette er som en krig, og i en krig gør du, hvad der skal gøres for at tage dig af dit folk, siger Biden.

Sanders argumenterer for, at den aktuelle krise understreger problemer med det amerikanske sundhedsvæsen.

- Hvordan kan det være, at vi ikke har nok læger? Hvordan kan det være, at ældre folk ikke har råd til at gå til lægen, spørger Sanders retorisk.

De to kandidater indtog studiet inden debat ved at hilse på hinanden med albuerne i stedet for at give hånd.

Ligesom herhjemme opfordres der til USA at undlade håndtryk. Ydermere foregår debatten uden publikum for at forhindre smittespredning.

Debatten sker to dage inden tirsdagens primærvalg i staterne Ohio, Illinois, Florida og Arizona.

Ifølge avisen The Guardians opgørelse over delegerede står Biden lige nu til 890 delegerede, mens Sanders står til 736 delegerede.

/ritzau/