Coronavirus rammer 21 personer om bord på krydstogt

Alle skibets 3533 passagerer og besætningsmedlemmer om bord vil blive testet for coronavirus.

21 personer om bord på krydstogtskibet, der ligger i karantæne uden for San Francisco, er blevet testet positive for coronavirus.

Det oplyser den amerikanske vicepræsident Mike Pence på et pressemøde fredag.

- Blandt de positive for coronavirus er 19 besætningsmedlemmer og to passagerer, siger Pence.

Alle skibets 3533 passagerer og besætningsmedlemmer om bord vil blive testet for coronavirus, tilføjer han.

Krydstogtskibet "The Grand Princess" har været i karantæne ved kysten uden for San Francisco siden onsdag.

To personer, der har været på skibet på en tidligere rejse, er blevet testet positive for coronavirus. En af dem har senere mistet livet.

Skibet skulle have sejlet to uger rundt i østaten Hawaii.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil den amerikanske præsident, Donald Trump, lade andre om at tage beslutningen om, hvorvidt krydstogtskibet fortsat skal være i karantæne.

- Personligt ser jeg helst, at passagerer forbliver om bord på skibet. Men jeg forstår også, hvis de vil tage dem af, siger Trump til journalister under et besøg i Atlanta.

35 personer om bord har desuden udvist influenzalignende symptomer, skriver Reuters.

/ritzau/AFP