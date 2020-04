Coronavirus rykker holocaust-mindehøjtideligheder online

Store mindehøjtideligheder for 75-året for tre koncentrationslejres befrielse må i år holdes online.

Taler og andre begivenheder, der søndag skulle holdes til minde for befrielsen af tre koncentrationslejre i 1945, er rykket online, da coronavirusset har tvunget mindecentre til at aflyse en række arrangementer.

Det beretter det franske nyhedsbureau, AFP.

Kun meget små ceremonier kunne afholdes under de gældende restriktioner i Tyskland. En stor del af begivenhederne er blevet rykket til april 2021.

Ved koncentrationslejren Bergen-Belsen, der ligger i den tyske delstat Niedersachsen, lagde besøgende blomster ved mindesmærket.

Det er opstillet for de flere end 50.000 personer, der døde i koncentrationslejren - heriblandt den senere verdensberømte dagbogsforfatter Anne Frank.

Heiko Maas, der både er formand for International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) og Tysklands udenrigsminister, vil bruge sin tid som formand på at bekæmpe Tysklands voksende holocaust-benægtelse.

- Når mindehøjtideligheder bliver kaldt skyldfølelsesklubber, og ofre bliver gjort til gerningsmænd, kan vi tyskere ikke være stille, sagde han i en videotale og hentydede til, at holocaust-mindehøjtideligheder ofte bliver beskyldt for at hænge fast i fortiden.

Ud over koncentrationslejren Bergen-Belsen skulle søndagens arrangementer afholdes til minde om ofrene i Sachsenhausen, der ligger lidt nord for Berlin, og kvindelejren Ravensbrück, der ligger i det nordøstlige Tyskland.

