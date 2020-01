Coronavirus spreder sig fortsat - mere end 250 personer døde

45 nye dødsfald er fundet sted som følge af corona-virusset, der begyndte i den kinesiske by Wuhan.

Antallet af dødsfald som følge af det nye og dødelige coronavirus stiger med 45 i Kina, hvilket er det hidtil højeste antal dødsfald på et døgn.

Således har 258 personer mistet livet, mens mere end 11.000 personer er smittet i landet.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder.

Der er desuden blevet påvist nye tilfælde udenfor Kina, hvor mere end 20 lande er berørt af smitten.

Virusset, der har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan, har spredt sig til otte europæiske lande, herunder Tyskland, Frankrig, Sverige, Spanien, England, Rusland, Italien og Finland.

Kina har lukket en lang række butikker og attraktioner som følge af virusset. Ligeledes er fly fra Wuhan blevet begrænset.

USA har fredag meddelt, at det ikke vil lade udlændinge, som inden for de seneste to uger har været i Kina, rejse ind i landet.

/ritzau/AFP