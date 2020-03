Coronavirus udskyder korruptionssag mod Netanyahu

Sagen mod Israels premierminister Netanyahu skulle være startet på tirsdag. Den udskydes nu til maj.

Sagen mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu udskydes i mindst to måneder. Den direkte årsag er truslen fra coronavirus.

Det oplyser det israelske justitsministerium.

Sagen skulle være gået i gang på tirsdag, men starter nu tidligst 24. maj.

Israels længst siddende regeringsleder står overfor en række anklager om korruption.

Netanyahu er blandt andet anklaget for at have modtaget gaver fra velhavende personer til gengæld for økonomiske eller personlige tjenester.

Han er også anklaget for at have forsøgt at indgå en aftale med ejeren af en israelsk avis om positiv omtale.

Netanyahu, der var premierminister fra 1996 til 1999 og har været det igen siden 2009, afviser alle anklager.

/ritzau/Reuters