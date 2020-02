Coronavirusset er kommet til Italien

* I sidste uge begyndte et nyt udbrud af virusset i det nordlige Italien. Et trecifret antal mennesker er smittet i provinserne Veneto og Lombardiet.

* Coronavirus spreder sig ved person-til-person smitte. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre ved dråbespredning fra nys eller host.

* Coronavirus kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

* Eksperter vurderer, at dødeligheden for mennesker, der er smittet med coronavirus i epicentret af udbruddet, ligger på to procent. Alle andre steder er dødeligheden på under 1 procent.

Kilde: WHO, Kinas sundhedsmyndigheder

/ritzau/