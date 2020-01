Coronavirusset kan smitte mellem mennesker på 15 minutter

Virusset kan smitte ansigt til ansigt på 15 minutter og i samme rum på to timer, oplyser sundhedsmyndigheder.

15 minutter ansigt til ansigt med en anden person kan være nok til at sprede det nye coronavirus.

Det oplyser de australske sundhedsmyndigheder fredag.

Sundhedsmyndighederne i den australske delstat New South Wales (NSW) har oprettet en hjemmeside, hvor de giver råd og oplysninger om smittefaren ved virusset.

Det sker, efter at ni personer i Australien er blevet smittet.

Samtidig undersøges omkring 60 andre, som har udvist symptomer, der kan knyttes til virusset.

- Smitte kan ske ved at være ansigt til ansigt med en person i mindst 15 minutter, eller hvis man befinder sig i samme lukkede rum med en person, som er smittet, i over to timer, skriver sundhedsmyndighederne i NSW.

- Hvis din kontakt med personen varer kortere tid end dette, er risikoen for, at du er blevet smittet, meget mindre, oplyser de videre.

Myndighederne beder desuden personer, som har været i kontakt med smittede, om at isolere sig selv i 14 dage.

/ritzau/NTB