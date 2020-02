Coronavirusset kræver på et døgn yderligere 94 liv i Hubei

I alt er 1068 mennesker døde af virusset i Hubei-provinsen. Det bringer det samlede dødstal i Kina op på 1110.

Det smitsomme coronavirus har siden midten af december kostet 1110 mennesker livet i Kina.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder i den daglige opdatering onsdag morgen lokal tid.

Dødstallet stiger, efter at der i den værst ramte Hubei-provins er bekræftet 94 nye dødsfald det seneste døgn. Dermed er i alt 1068 mennesker døde af virusset i provinsen.

Samtidig er der i provinsen registreret 1638 nye smittetilfælde i løbet af tirsdag.

Det bringer det samlede antal smittede i den centrale provins op på 33.366.

Allerede søndag oversteg det samlede antal virusdødsfald på tværs af Kina det antal menneskeliv, som virusset sars tog i 2002 og 2003. Dengang mistede 774 mennesker livet til sars i Kina.

En opgørelse fra John Hopkins University i Baltimore, USA, viser sent tirsdag aften dansk tid, at 43.146 mennesker er smittet med coronavirus på verdensplan.

Langt de fleste af disse tilfælde er registreret i fastlands-Kina.

Coronavirusset er foruden Kina registreret i 27 andre lande. Det gælder blandt andet Thailand, Japan, Australien, Tyskland, USA, Frankrig, Canada, Italien, Spanien og Sverige.

Coronavirusset brød ud i storbyen Wuhan i midten af december. Det har siden fået det officielle navn Covid-19 af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Netop WHO holdt tirsdag en international konference om virusset. Her sagde generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus, at der er en "realistisk chance" for at få stoppet udbruddet.

- Vi er ikke forsvarsløse, konstaterede han på et pressemøde.

Samtidig fortalte generalsekretæren, at en vaccine mod coronavirusset kan være klar om 18 måneder.

/ritzau/AFP