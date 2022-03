Cosby undgår at skulle i retten: Højesteret afviser anmodning

Bill Cosby undgår en ny omgang i retten.

Den amerikanske højesteret har nemlig mandag afvist en anmodning om at gennemgå den afgørelse, der omstødte den 84-årige tidligere komikers dom for seksuelle overgreb og gjorde ham til en fri mand.

Efter to år og ni måneder bag tremmer blev den engang så folkekære skuespiller den 30. juni sidste år løsladt fra fængslet, efter at højesteret i delstaten Pennsylvania havde omstødt hans dom for seksuelle overgreb.

Men anklagemyndigheden bad i slutningen af november højesteret om at gennemgå den afgørelse.

Det har USA's højesteret mandag afvist. Generelt accepterer domstolen mindre end én procent af de anmodninger, den modtager.

Cosbys løsladelse blev i juni mange steder mødt med overraskelse.

Cosbys advokater havde argumenteret for, at han stolede på et løfte om, at han aldrig ville blive sigtet, da han gav et vidneudsagn i en civil sag i 2006. Alligevel blev hans indrømmelser senere brugt mod ham.

Det lagde Pennsylvania-højesteretten til grund for, at Cosby-dommen skulle omstødes.

Bill Cosby blev ellers i 2018 idømt mellem tre og ti års fængsel for at have bedøvet og seksuelt misbrugt en kvinde ved navn Andrea Constand i hendes hjem i 2004.

Over 50 kvinder har igennem tiden anklaget Cosby for seksuelle overgreb. De har hævdet, at overgrebene har stået på siden 1960'erne.

Langt de fleste af anklagerne kan dog ikke prøves ved en domstol, da de er juridisk forældede.

Constand-sagens tur gennem det amerikanske retssystem har været lang.

I 2017 anklagede Andrea Constand Bill Cosby for i 2004 at have bedøvet hende med piller og forulempet hende seksuelt. Bill Cosby nægtede alle anklagerne.

Efter fire dages votering måtte nævningene opgive at komme frem til en afgørelse, og dommeren erklærede sagen for ugyldig.

Sagen kom dog for retten igen, og i april 2018 blev Cosby kendt skyldig i tre tilfælde af seksuelt overgreb.

I 2019 tabte Cosby en ankesag.

Men 30. juni 2021 omstødte højesteret i Pennsylvania dommen mod Cosby som følge af procedurefejlen vedrørende hans tidligere vidneudsagn.

Cosby vandt tilbage i 1980'erne amerikanernes hjerter i rollen som familiefaren Cliff Huxtable i "The Cosby Show". Han blev ofte omtalt som hele Amerikas far.

/ritzau/Reuters