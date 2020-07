Covid-19 er et tilbageslag for global indsats mod hiv

Virusudbruddet skaber så store forstyrrelser, at flere lande er bekymrede for at løbe tør for hiv-medicin.

Covid-19-pandemien har skabt så store forstyrrelser i de globale forsyningskæder, at 73 lande ser risiko for at komme til at mangle livsvigtig medicin til personer, der er smittet med hiv.

24 af de 73 lande har ifølge en FN-rapport oplyst, at deres forsyninger af lægemidler til hiv-behandling allerede er bekymrende lave.

Det oplyste Verdenssundhedsorganisationen WHO mandag i forbindelse med åbningen af Den Internationale Aids-konference. Hiv-virusset kan forårsage aids.

- Det er dybt bekymrende, sagde WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ved mødets åbning om undersøgelsen.

- Vi kan ikke lade Covid-19-pandemien ødelægge de hårdt tilkæmpede fremskridt i den globale indsats mod denne sygdom.

Ifølge WHO er omkring 8,3 millioner hiv-positive mennesker i de 24 lande, hvor forsyningssituationen er mest kritisk, afhængige af de såkaldte antiretrovirale lægemidler, der kan holde hiv-infektionen i ro.

WHO oplyser ikke navnene på de berørte lande.

Ifølge undersøgelsen fra WHO er udbruddet af det nye coronavirus årsag til, at bestillinger af medicin udebliver eller er forsinket. Det skyldes blandt andet, at transport til lands og i luften er blevet kraftigt reduceret under pandemien.

Globalt er omkring 38 millioner mennesker smittet med hiv. Omkring 25 millioner var i 2019 behandling med antiretrovirale lægemidler.

Det er et stort fremskridt i forhold til for ti år siden, men 12-13 millioner må fortsat undvære den medicin, der kan holde sygdommen på afstand og forhindre den i at spredes.

FN har tidligere sat et mål om at nedbringe antallet af aids-relaterede dødsfald til under 500.000 i 2020. Men det bliver ikke opfyldt, fremgår det af rapporten.

I 2019 blev der registreret omkring 690.000 dødsfald som følge af sygdommen.

/ritzau/Reuters