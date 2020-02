Crypto AG og Danmark

Danske myndigheder har også været kunde hos Crypto AG. Firmaets produkter skal blandt andet være brugt i kommunikation mellem danske ambassader.

* Det skrev Ekstra Bladet tilbage i 2001. På det tidspunkt havde der i nogle år været historier om, at USA havde aflyttet eller aflæst Crypto AG's krypteringsprodukter.

* Dengang sagde Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet, at det var korrekt, at ministeriet havde købt det, der blev kaldt kryptobokse af det schweiziske firma. Men den software, der blev lagt i, blev lavet i Danmark, sagde ministeriet.

* Senest har Danmarks Radio via aktindsigt rapporteret, at Forsvaret og Forsvarsministeriet siden 1990'erne har købt krypteringsudstyr hos Crypto AG.

* I onsdags skrev DR på sin netavis, at Forsvarsministeriet i 2011-2012 købte udstyr hos Crypto AG for 20 millioner kroner.

* Forsvarsministeriet har over for DR ikke ønsket at kommentere sagen.

Kilder: Ekstra Bladet og DR

/ritzau/