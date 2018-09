Konservativ tysker vil afløse EU's Juncker og redde Europa

Manfred Weber vil genetablere forbindelsen mellem borgerne og Den Europæiske Union, skriver han i valgløfter.

Den tyske CSU-politiker Manfred Weber, som leder Europa-Parlamentets største politiske gruppe, EPP, melder sig ind i kampen om at efterfølge Jean-Claude Juncker som formand for EU-Kommissionen.

- Jeg ønsker at blive EPP's spidskandidat til det europæiske valg i 2019 og den næste formand for Europa-Kommissionen. Europa har brug for en ny begyndelse og mere demokrati, skriver Weber på Twitter.

På det sociale medie præsenterer den erfarne tyske parlamentariker et valgprogram i overskrifter.

Europa "er ved en skillevej. Valget i 2019 vil afgøre fremtiden for EU", skriver Weber. Han fremhæver, at Europa bliver "udfordret både udefra og indefra".

- Vi kan ikke fortsætte som nu i EU. Jeg vil hjælpe med at bringe Europa tilbage til folket og genetablere bånd mellem borgerne og Den Europæiske Union. Jeg vil kickstarte et nyt kapitel i EU, skriver Weber.

46-årige Weber fik forleden fuld støtte som kandidat til posten som kommissionsformand fra sin landsmand Günther Oettinger, der er budgetkommissær og i Tyskland knyttet til CDU.

Det har i flere medier - Handelsblatt og Financial Times - været nævnt, at kansler Angela Merkel er fast besluttet på at sikre posten til en tysker.

Tyskland har ikke haft posten som kommissionsformand, siden traktaten der fra 1967 samlede blandt andet Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kul- og Stålunionen.

