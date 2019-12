Cuba får sin første premierminister i 43 år

Cubas præsident skal fremover dele arbejdsopgaver med ny premierminister, der bliver administrativ højrehånd.

Cuba har udnævnt landets første premierminister i 43 år. Det er den hidtidige turismeminister, Manuel Marrero Cruz, der nu skal være første mand på premierministerposten siden 1976.

Han skal dele ansvaret for landets ledelse og arbejdsopgaverne med præsident Miguel Díaz-Canel.

- Det tyder på en mere kollektiv ledelse inden for et etpartisystem, forklarer Arturo Lopez-Levy, der er lektor i international politik ved Holy Names University i Californien.

- Lederen af regeringen vil være den administrative højrehånd for republikkens præsident, skriver den statsstyrede nyhedssite Cubadebate.

En ny forfatning, der trådte i kraft i april, tillader en vis økonomisk åbning mod omverdenen. Det har den cubanske økonomi hårdt brug for.

På trods af de forandringer, der fulgte med den nye forfatning, er det politiske system stort set uforandret. Det er fortsat et etpartisystem, hvor kommunistpartiet udvælger alle medlemmer af parlamentet.

Tilbage i 1976 havde Fidel Castro titlen som premierminister, indtil posten blev nedlagt. Derpå blev Castro Cubas præsident og leder af landets kommunistparti.

Fidel Castro var berygtet for selv at ville have indflydelse på hver eneste beslutning, der blev taget i den caribiske stat.

Han overdrog magten til sin lillebror, Raul Castro, i 2006, og døde i 2016.

Raul Castro trådte tilbage fra præsidentposten i 2018. Men han er fortsat leder af Cubas kommunistpart.

/ritzau/dpa